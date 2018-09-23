Явка во втором туре выборов главы Владимирской области составила 33,28%

Явка на голосовании во втором туре выборов губернатора Владимирской области составила 33,28% на 18.00 мск, передает РИА «Новости».

Во втором туре выборов участвуют кандидат от «Единой России», действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В первом туре Орлова набрала 36,42% голосов, в то время как Сипягин — 31,19%. Явка на голосовании в первом туре составила 33,28%.

Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила о том, что кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин лидирует на выборах губернатора Владимирской области по результатам подсчета 5,89% протоколов. Сообщается, что Сипягин набирает 47,82% голосов, в то время как за действующего губернатора, кандидата от «Единой России» Светлану Орлову отдали голоса 46,58% избирателей.