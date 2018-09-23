Подсчитаны 5,89% протоколов на выборах главы Владимирской области

Центральная избирательная комиссия сообщила о том, что кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин лидирует на выборах губернатора Владимирской области по результатам подсчета 5,89% протоколов, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Сипягин набирает 47,82% голосов, в то время как за действующего губернатора, кандидата от «Единой России» Светлану Орлову отдали голоса 46,58% избирателей.

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Ранее сообщалось, что открытые для голосования во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области 985 избирательных участков завершили свою работу.

Отмечается, что явка во втором туре выборов губернатора Владимирской области составила 33,28% на 18.00 мск.