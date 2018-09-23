Второй тур выборов губернатора завершился во Владимирской области

Открытые для голосования во втором туре губернаторских выборов во Владимирской области 985 избирательных участков завершили свою работу, передает РИА «Новости».

На должность губернатора области претендуют кандидат от «Единой России», действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. По словам заместителя председателя областного избиркома Сергея Канищева, в случае победы Сипягин должен будет выбирать между постом губернатора и креслом депутата.

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Сообщается, что члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов после того, как участки закрылись в 20.00 мск.

Отмечается, что явка во втором туре выборов составила 33,28% на 18.00 мск.

Ранее сообщалось, что по результатам обработки 99% протоколов на выборах губернатора Хабаровского края лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.