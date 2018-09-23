Назван лидер на выборах главы Хабаровского края после обработки 99% протоколов

По результатам обработки 99% протоколов на выборах губернатора Хабаровского края, лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что Фургал получил 69,62% голосов избирателей, в то время как за действующего губернатора от партии «Единая Россия» Вячеслава Шпорта проголосовали 27,91% избирателей.

Реклама

По данным ЦИК, всего на данный момент было обработано 99,12% протоколов.

Ранее источник «Газеты.Ru» в Кремле заявил, что, скорее всего, выборы в Хабаровском крае выиграет кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

«Газета.Ru» наблюдает за ходом голосования в режиме онлайн.