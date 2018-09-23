Политолог: из двух зол Хабаровский край выбрал более молодое и новое

Предварительная победа на выборах губернатора Хабаровского края кандидата от ЛДПР Сергея Фургала говорит о том, что голосование происходило «по принципу — назло бабушке уши отморожу», а личность победителя была не так уж и важна, заявил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Из двух зол жители Хабаровска выбрали более молодое и новое. Разница примерно двадцать лет между пока еще действующим губернатором и депутатом Госдумы, который избирается», — подчеркнул Смирнов.

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Социолог добавил, что выборы в Хабаровске показали вывод протестной активности с площадей — где она была минимальной — на избирательные участки.

«Это значит, что люди доверяют выборам, а Кремль реализовал свой план о том, что честные выборы лучше протестной активности на улицах», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Москва жестко реагировала на нарушения на выборах в Хабаровском крае.

«Основная задача, которая ставилась для всей вертикали власти — чтобы нарушений на выборах и фальсификаций просто не было, потому что это подрывает доверие к избирательной системе, которая строилась не один год», — подытожил Смирнов.