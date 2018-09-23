Видео с массовым подвозом избирателей на участок во Владимире оказалось фейком

В сети появилось видео якобы массового подвоза людей на автобусе для участия во втором туре губернаторских выборов. В сообщении говорилось, что место, куда направляется толпа - избирательный участок №465, который расположен в ДШИ № 3 города Владимир.

Проверка избирательного участка оперативной группой Открытого альянса наблюдателей показала, что видео было снято в Иркутске и было выложено в YouTube в начале сентября.

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Сегодня наблюдатели ОАН находятся на более чем трети избирательных участках 33 региона.

«С момента открытия участков обстановка начинает постепенно накаляться. На избирательные участки незаконным путем проникают представители от партии «Яблоко». Они выдают себя за членов комиссии с правом совещательного голоса, тем самым провоцируя многочисленные конфликты», - сообщила Юлия Юдина, федеральный координатор Открытого альянса наблюдателей.

В соответствии с федеральным законом, на втором туре губернаторских выборов таким обладают представители от кандидатов, участвующих во втором туре голосования. В случае Владимирской области это партии «Единая Россия» и ЛДПР.