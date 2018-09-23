Британия не хочет быть «дипломатической бабочкой» в вопросе Brexit

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб заявил, что руководство страны не планирует отказываться от разработанного плана по выходу из состава Евросоюза, передает Reuters.

«Мы разработали серьезный набор предложений... Мы не собираемся просто порхать от плана к плану, как какая-то дипломатическая бабочка, мы будем решительны в этом вопросе»,— сказал Рааб.

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Министр также прокомментировал сообщения о том, что соратники премьер-министра страны Терезы Мэй начали разработку кризисного плана к ноябрьским выборам, сказав, что «это все для птичек, этого не случится».

Ранее замруководителя Лейбористской партии Великобритании Том Уотсон заявил, что правительство Терезы Мэй находится на грани краха.