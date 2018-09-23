В Хабаровском крае завершилось голосование во втором туре выборов

Голосование во втором туре выборов главы Хабаровского края завершилось в 20.00 по местному времени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный избирком.

«Процесс повторного голосования завершился. Участки закрылись. Комиссии приступили к подсчету голосов», — сообщили в комиссии.

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Явка избирателей на 18.00 по местному времени составила 42,79%.

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края был назначен после того, как в первом туре ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Лидером голосования тогда стал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,81%), врио главы региона Вячеслав Шпорт набрал 35,62%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вторых туров голосования на выборах губернатора в Хабаровском крае и Владимирской области.