Администрация США подготовила инициативу по ужесточению выдачи грин-карт

В Администрации президента США Дональда Трампа подготовили инициативу, направленную на ужесточение выдачи грин-карт и виз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства внутренней безопасности США.

Законопроект предполагает отказ в выдаче визы или грин-карты соискателю гражданства, который пользовался социальной поддержкой. Речь идёт, в частности, о программе Medicaid, которая предполагает получение талонов на питание и социальное жильё.

Реклама

Кроме этого, в ряде случаев соискателя могут попросить внести залог в размере до $10 тыс.

По подсчёту американских властей, нововведение коснётся около 340 тыс. человек в год. Меры, по мнению администрации Трампа, помогут отсечь тех, кто не может обеспечить себя финансово, а значит станет бременем в системе социального обеспечения США.