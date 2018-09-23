Жители Германии назвали Меркель главной гордостью страны

Граждане Германии больше всего гордятся канцлером Ангелой Меркель. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Welt am Sonntag.

Опрос был проведен в конце июля, респондентам был задан вопрос, какими людьми из области политики, бизнеса, науки, спорта и культуры можно гордиться из-за их достижений в прошлом и настоящем.

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Уточняется, что Меркель набрала 16% голосов опрошенных. Второе и третье места заняли бывшие федеральные канцлеры Гельмут Шмидт (11%) и Вилли Брандт (6%).

Ранее сообщалось, что большинство граждан Германии хотят, чтобы канцлер Ангела Меркель покинула свой пост.