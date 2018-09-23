В Хабаровском крае открылись участки для голосования во II туре выборов губернатора

Избирательные участки для повторного голосования на выборах губернатора открылись в 8.00 (1.00 мск) в Хабаровском крае, передает РИА «Новости».

«Процесс повторного голосования начался в Хабаровском крае. Все 785 участков подготовлены к приему избирателей, завезены бюллетени, обеспечена охрана, присутствуют наблюдатели», — говорится в сообщении.

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В первом туре голосования общая явка составила 36,09%. Всего в Хабаровском крае около 979 тысяч избирателей.

Ранее сообщалось, что официальный представитель избирательной комиссии Хакасии Дмитрий Кирсанов сообщил, что региональный избирком назначил второй тур выборов главы региона на 7 октября.