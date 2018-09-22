Избирком: Фургал может получить предупреждение за незаконную агитацию

Кандидат на пост губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал может получить предупреждение, если избирательная комиссия региона подтвердит факт незаконной агитации в его пользу, сообщил ТАСС в субботу секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков.

«Комиссия может вынести предупреждение кандидату, если обнаружат и констатируют факт нарушения кандидатом законодательства о выборах», - сказал он.

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По данным избиркома, на сегодняшний день в избирательную комиссию края поступило пять жалоб, связанных с незаконной агитацией. «По мнению заявителя, в пользу кандидата на должность губернатора Хабаровского края Фургала», - сообщил Машков.

Две жалобы касаются видеоролика, размещенного в социальной сети Instagram. «Еще одна жалоба касается распространения в ходе митинга, проведенного 22 сентября на Комсомольской площади Хабаровска... агитационных материалов», - пояснил секретарь избиркома. Четвертая жалоба - размещение на плазменной панели уличного экрана агитационного ролика за кандидата Фургала, пятая жалоба связана с интервью Фургала с фотографией в сентябрьском номере журнала BOSS.

Как сообщили ранее в штабе кандидата в губернаторы, действующего главы региона Вячеслава Шпорта, было зафиксировано нескольких нарушений со стороны кандидата Фургала, к утру может быть подано еще несколько жалоб.

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края пройдет 23 сентября. В первом туре кандидат Фургал получил 35,81% голосов и обогнал действующего руководителя региона Шпорта, который получил 35,62%.