В Раде требуют от Порошенко уволить главу МИД Украины

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Балога потребовал от Порошенко отправить в отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина из-за его слов о Закарпатье, передает ФАН.

«Порошенко должен отправить в отставку Климкина. Это не уровень дипломата. Он скоро договорится до того, что все мы здесь в Закарпатье, на Буковине вообще не украинцы», — сказал Балога.

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Он также подчеркнул, что не считает вправе власть, не способную отремонтировать дороги, говорить о Закарпатье «как о какой-то дыре».

Ранее сообщалось, что Климкин рассказал об интересе России к Закарпатью.