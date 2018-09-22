Глава Хакасии объявил о своем уходе

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин сообщил, что принял решение оставить пост руководителя региона, говорится на официальном сайте правительства республики.

Позднее в пресс-службе Зимина пояснили, что речь идет о нежелании действующего главы республики участвовать во втором туре выборов, а не об отставке, передает РИА «Новости».

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Зимин заявил, его решение связано с давлением на него информационной кампании, добивавшейся смены власти в регионе. По словам главы республики, он стремится не допустить «раскола».

«На республику и на меня были обрушены потоки критики, мы оказались в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии… Я принял решение. Я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии», — сказал Зимин.

Также руководитель выразил уверенность в том, что «никакие политические амбиции не должны вредить народу республики».

Ранее стало известно, когда состоится второй тур выборов главы Хакасии.