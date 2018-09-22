Захарова не смогла назвать белорусов «друзьями»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отношения России и Белоруссии скорее братские, чем дружеские. Об этом она сказала в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает Sputnik Беларусь.

«У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова «коллеги» или «друзья» не отражают сути вопроса», — подчеркнула Захарова.

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По ее словам, тесные отношения двух государств реализуются на практике.

Ранее в Кремле взаимоотношения двух стран назвали «очень насыщенными» и «многовекторными».