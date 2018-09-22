США пообещали усилить давление на Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов в скором времени предпримут новые шаги для усиления давления на правительство Венесуэлы. Об этом он заявил телеканалу Fox News, передает Reuters.

«В ближайшие дни вы увидите серию шагов, которые продолжат увеличивать давление на руководство Венесуэлы, которое работает наперекор интересам народа Венесуэлы», — сказал Помпео.

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По его слова, Вашингтон сделает все, чтобы венесуэльцы смогли высказать свое мнение.

Ранее генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро допустил возможность военного вторжения в Венесуэлу.