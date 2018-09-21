Источник: Кремль рекомендовал Зимину сняться с выборов

Источник «Газеты.Ru» в Кремле заявил, что внутриполитический блок администрации президента рекомендовал временно исполняющему обязанности губернатора Хакасии Виктору Зимину сняться с выборов.

По словам источника, в Кремле обеспокоились, что в противном случае кампания в Хакасии могла пройти с нарушениями. При этом сейчас, особенно после скандала в Приморье, для администрации президента чистота выборов важнее победы кандидатов от власти.

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«Все не упирается в регионы со вторым туром. 22 врио губернатора уверенно победили в первом туре, а «Единая Россия» в большинстве случаев хорошо себя показала на выборах в законодательные собрания», - - резюмирует собеседник «Газеты.Ru» итоги выборов.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что реальной причиной отказа Зимина от участия в выборах могла стать реальная оценка им своих возможностей.