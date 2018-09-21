Замгенпрокурора США отреагировал на статью NYT о планах отстранить Трампа

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что не обсуждал тайно сделанные записи разговоров президента США Дональда Трампа и планы по отстранению его от должности в связи с несоответствием должности, как это утверждается в статье The New York Times, передает CNN.

«История The New York Times ошибочна и фактически неверна», — сказал Розенстайн.

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Он также заявил, что отказывается комментировать статью, которая ссылается на анонимные источники, настроенные против минюста и «продвигающие собственную повестку».

Ранее The New York Times опубликовала материал о том, что Розенстайн секретно записывал разговоры Трампа в Белом доме для того, чтобы продемонстрировать хаос в администрации, а также участвовал в обсуждении отстранения главы государства от занимаемой должности в соответствии с 25-й поправкой в конституцию США