Памфилова полагает, что Тарасенко и Ищенко не следует вновь бороться за пост главы Приморья

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова надеется, что кандидаты на выборах губернатора Приморского края единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко не будут баллотироваться на новых выборах главы региона. Об этом она заявила в интервью телеканалу РБК, фрагмент которого был показан в пятницу.

«Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации еще раз выставить свою кандидатуру», - сказала она.

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Избирательная комиссия Приморского края 20 сентября, согласно рекомендации ЦИК, признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора. В краевом избиркоме пояснили, что такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях.

ЦИК настоял на отмене итогов выборов, так как из-за дезорганизации работы ТИК Советского района Владивостока, где данные вводились в ГАС «Выборы», установить результаты волеизъявления на 13 участках не представляется возможным.

Кроме того, ведомство заявило и о других грубых нарушениях закона в ходе второго тура.