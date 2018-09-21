Климкин рассказал о «секретном плане» Киева по Азовскому морю

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у Киева есть план по ситуации в Азовском море, однако не стал называть конкретные меры. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, «всем понятно», что Азовское море не является внутренним. Глава МИД Украины отметил, что сейчас проходит международный арбитраж в связи с «нарушением прав Украины» отношении Черного и Азовского морей.

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«Чтобы не угрожать этим, а также другим процессам как юридическим, так и политическим, я сознательно не говорю о планах, они согласованы, они есть», — добавил Климкин.

Ранее украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Украине нужна база в Азовском море, чтобы заставить Россию «пойти на уступки».