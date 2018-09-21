Ленин и Гитлер соревнуются за пост мэра

В Перу на пост мэра города Юнгар предендуют кандидаты по имени Гитлер Альба Санчес и Ленин Владимир Родригес Вальверде, сообщает перуанское радио RPP.

После того как Гитлер Альба Санчес баллотировался, это возмутило Ленина Владимира Родригеса Вальверде и заставило тоже выставить свою кандидатуру.

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Гитлер Альба Санчес был уже мэром Юнгара в период с 2011 по 2014 год.

По словам Санчеса, политические противники никогда не оставляли попыток дискредитировать его из-за имени.

«Я хороший Гитлер», — говорит Альба Санчес.

Он считает, что его отец выбрал это имя, не зная истории. Он признался, что хотел сменить имя, но отказался от этой идеи из уважения к родителям.