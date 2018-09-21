Волкер не смог одним словом ответить, «вернет» ли Украина Крым

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью «112 Украина» не смог одним словом ответить, сможет ли Украина «вернуть» Крым и Донбасс.

Ведущий попросил Волкера «коротко, одним словом» ответить на этот вопрос.

«Я считаю это важным. Мы никогда не согласимся, что одно государство может вторгнуться в другое и просто силой захватить территории. Госсекретарь США 25 июля выступил с официальной декларацией, что США не признают аннексию Крыма Россией. Что касается Донбасса, я действительно верю, что эти районы можно вернуть Украине. По минским соглашениям Россия не отказывается вернуть эти территории. Также Москва всегда говорит о безопасности русскоязычных людей. Поэтому, если Россия действительно о них волнуется, то должна отыскать путь к установлению мира, чтобы эти районы можно было восстановить в кратчайшее время. И люди вернулись к нормальной жизни», — ответил Волкер.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалоги с Россией по поводу «возвращения» Крыма абсолютно бесперспективны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.