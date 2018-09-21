Bild: большинство немцев выступили за отставку Меркель

Большинство граждан ФРГ (56%) выступили за отставку Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, сообщила газета Bild.

Соответствующие результаты показал опрос, проведенный социологическим центром Insa, отмечается в материале.

При этом почти половина немцев (47%) выступила за проведение досрочных выборов в Германии, их не поддерживают 29% граждан. Еще 24% респондентов выступают за переизбрание Ангелы Меркель в качестве канцлера правительства.

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Согласно результатам другого соцопроса, проведенного международной исследовательской компании YouGov, в июне почти половина немцев (43%) высказались за то, что действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель должна покинуть пост. Еще 42% респондентов хотели, чтобы Меркель осталась во главе правительства.

В июле газета Bild писала, что рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель упал до минимума за 12 лет, составив 29%.