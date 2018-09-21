МИД подсчитал число введенных против России американских санкций

Замглавы МИД России Сергей Рябков число введенных против России американских санкций. Об этом сообщается на сайте МИД России.

По его словам, Вашингтон бездумно раскачивает глобальную стабильность.

«Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны. Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры по счету уже 60-е с 2011 года», — заявил Рябков.

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Он отметил, что американские «черные списки» дублируют друг друга.

Ранее сообщалось, что Госдеп США опубликовал имена россиян, внесенных в санкционный «черный список».

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