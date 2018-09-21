Умер президент Вьетнама

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года, сообщает Reuters со ссылкой на вьетнамские СМИ.

Президент скончался в военном госпитале Ханоя утром 21 сентября. Отмечается, что он долгое время страдал от тяжелого заболевания, его лечением занимались местные и зарубежные специалисты.

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Чан Дай Куанг вступил в должность в 2016 году. До этого он занимал пост министра общественной безопасности. Возглавляемое им ведомство занималось сбором разведывательных данных и предупреждением внутренних и внешних угроз Коммунистической партии Вьетнама.

Как отмечает агентство, во Вьетнаме нет первостепенного лидера — страна официально возглавляется президентом, премьер-министром и главой Коммунистической партии. По словам экспертов, президентская должность носит представительный характер.