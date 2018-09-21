Huffington Post: евроскептики готовятся бойкотировать план Мэй по Brexit

Экс-министр по Brexit Дэвид Дэвис заявил в интервью интернет-изданию The Huffington Post, что евроскептики из «Европейской исследовательской группы» (ERG) намерены выступить против плана британского премьера Терезы Мэй по выходу из Евросоюза (ЕС).

Он отметил, что евроскептики сначала раскритикуют план Мэй на конференции Консервативной партии, которая пройдет на следующей неделе, а затем будут голосовать против него в парламенте. При этом Дэвис заявил, что эти политики «стойкие как камень» и напомнил, что сам он не член ERG.

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Также Дэвис рассказал, что ему особенно не нравится, что у Мэй есть только два сценария по Brexit: либо предложенный ею план, либо отсутствие торговой сделки с Европейским союзом. Дэвис считает, что Великобритания также могла бы заключить договор о свободной торговле с ЕС, подобно тому, который действует между США и Канадой.

Ранее газета The Telegraph писала, что консерваторы предложат Мэй покинуть свой пост в 2019 году.