Порошенко лишен звания почетного гражданина Вероны

Украинский президент Петр Порошенко лишен почетного гражданства Вероны. Об этом сообщает Sputnik Italia.

Соответствующее решение принял муниципалитет Вероны.

«Решение об отмене вступает в силу немедленно», — сообщил член городского совета Вито Коменчини.

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Порошенко стал почетным гражданином Вероны в 2016 году за возвращение Италии обнаруженных на Украине 17 шедевров живописи, которые были украдены из городского музея Кастельвеккьо.

Инициатором вручения почетного гражданства украинскому президенту был мэр Вероны Флавио Този. Однако многие жители и общественные организации выступили против такого решения, критикуя Киев за его политику в Донбассе.