Венгрия пригрозила оставить Украину без ЕС

Правительство Венгрии пригрозило замедлить интеграцию Украины в Евросоюз на фоне «паспортного скандала». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, цитирует его пресс-служба венгерского МИДа.

Ранее СМИ рассказали, что консульство Венгрии в Закарпатье тайно выдает венгерские паспорта местным украинцам. Это вызвало резкую реакцию со стороны украинских властей, которые пригрозили выслать венгерского консула.

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Венгерский министр назвал недружелюбным актом использование информации о выдаче венгерского гражданства в политических целях. Сийярто также назвал нормальной практикой наличие двойного гражданства в ЕС и усомнился, что Украина действительно серьезно настроена на вступление в Евросоюз и НАТО.

Говоря об ухудшении отношений между странами, венгерский министр допустил, что в будущем «могут потребоваться дальнейшие меры по замедлению интеграции Украины в ЕС».