Atlantic: Трамп пересматривает подход к палестинскому вопросу

Администрация президента США Дональда Трампа переосмысливает подход к Палестине, пишет The Atlantic.

Издание пишет, что главная цель администрации Трампа состоит не в том, чтобы поощрять или оказывать давление на президента Палестины Махмуда Аббаса. Скорее всего, цель состоит в том, чтобы коренным образом изменить понимание и политику США в отношении израильско-палестинского конфликта, переместив акцент на материальные проблемы палестинцев, при этом снижая их политические и национальные чаяния, говорится в материале.

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Администрация Трампа придерживается позиции, согласно которой стремление каким-либо образом удовлетворить палестинские требования — это не путь к прагматичной сделке, а непреодолимое препятствие для нее. В Вашингтоне считают, что проблема может быть решена, сосредоточив внимание на материальных проблемах Палестины и представив палестинцам ощутимые экономические выгоды от сделки с США.

В основе попытки администрации Трампа пересмотреть свой подход к палестинцам заложена убежденность в том, что все прошлые попытки не увенчались успехом, поэтому, команда президента США, бесспорно, права, заключает The Atlantic.