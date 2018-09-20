В МИД России отреагировали на запрет русского языка во Львовской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публичный запрет на использование русского языка во Львовской области Украины. Об этом она рассказала в ходе брифинга, его трансляция велась в твиттере министерства иностранных дел.

По словам спикера, украинские власти пошли на такой шаг «в очередном приступе антироссийского угара».

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«Как же их политики-то будут общаться? Они же украинского не знают, они вообще никакого не знают, всю жизнь на русском говорили и думали. Как им теперь во Львов-то ездить?» — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что подобное решение, скорее всего, было приурочено к поездке во Львов президента Украины Петра Порошенко.

Ранее политолог сравнил запрет на «русскоязычный культурный продукт» во Львовской области с запретом смотреть на луну.