Матвиенко заявила о желании России выйти из Совета Европы

У России назревает желание выйти из Совета Европы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, передает РИА «Новости».

«У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну значит так тому и быть. Дальше затягивать паузу бессмысленно», — сказала Матвиенко.

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По ее словам, стороны ведут переговоры четыре года, однако так и не сдвинулись с мертвой точки.

В 2015 году Россия решила прекратить участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы в ответ на ограничение полномочий в организации. Кроме того, Россия прекратила выплату части взносов в бюджет ПАСЕ.

Ранее глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье обвинила российскую сторону в дисбалансе Совета Европы.