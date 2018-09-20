CNN объяснил, почему Трамп еще не уволил генпрокурора США

Президент США Дональд Трамп подверг критике генерального прокурора Джеффа Сешнса и рассказал о затяжном недовольстве его работой, однако так и не уволил его, отмечает американский телеканал CNN.

«У меня нет генпрокурора. Это очень печально», — заявил Трамп в интервью Hill.TV.

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Самое простое и очевидное решение, которое мог бы предпринять американский лидер, это увольнение Сешнса. Тем не менее, Трамп на это не пошел, CNN представляет список причин, по которым Трамп не уволил генпрокурора.

Во-первых, Трамп боится настроить сенаторов-республиканцев против себя, предполагает CNN. Ранее группа сенаторов-республиканцев выразила поддержку генпрокурору Джеффу Сешнсу, говорится в материале. Именно поэтому освобождение Сешнса от должности выглядело бы как ненужная провокация, поясняет телеканал.

Во-вторых, возможно, советники президента США рассказали ему, что после увольнения генпрокурора Трамп будет казаться виновным по «российскому делу» о вмешательстве в выборы в 2016 году. Третья причина — республиканцы, которые составляют большинство, не утвердили бы отставку Сешнса, который имеет огромное влияние и власть, отмечается в материале.

Четвертая причина — в США через 48 дней состоятся промежуточные выборы в конгресс США. Вероятно, комбинация этих факторов удерживала Трампа от того, чтобы освободить Сешнса от должности генпрокурора, заключает CNN.