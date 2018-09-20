Источник: кандидату от ЛДПР не предлагали сделку по Владимирской области

Осведомленный источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, отрицает какое-либо предложение кандидату в губернаторы от Владимирской области Владимиру Сипягину.

По словам источника, никто не делал ему предложения о посте вице-спикера региона в обмен на отказ от активной кампании.

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Ранее СМИ написали, что представителю ЛДПР Владимиру Сипягину было сделано предложение занять пост вице-спикера заксобрания Владимирской области.

Сам Сипягин публично отрицает такие переговоры. Единороссытакже публично отрицают такую сделку.

В воскресенье пройдет второй тур губернаторских выборов во Владимирской области.

Ранее сообщалось, что в Приморье избирательная комиссия приняла решение об отмене результатов голосования на выборах главы региона.