В Приморье отменили результаты выборов губернатора

В Приморье избирательная комиссия приняла решение об отмене результатов голосования на выборах главы региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом заявила председатель приморской комиссии Татьяна Гладких.

«Решение принято», — сказала Гладких.

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По ее словам, для этого необходимо подписать протокол.

Ранее сообщалось, что сообщалось, что глава ЦИК расплакалась во время обсуждения результатов выборов в Приморье.

сотрудники управления Следственного комитета России по региону начали проверки по факту нарушений на выборах главы Приморского края. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призналась, что приняла близко к сердцу ситуацию с фальсификациями на выборах губернатора края.