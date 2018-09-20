В Приморье отменили результаты выборов губернатора
В Приморье избирательная комиссия приняла решение об отмене результатов голосования на выборах главы региона. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом заявила председатель приморской комиссии Татьяна Гладких.
«Решение принято», — сказала Гладких.
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По ее словам, для этого необходимо подписать протокол.
Ранее сообщалось, что сообщалось, что глава ЦИК расплакалась во время обсуждения результатов выборов в Приморье.
сотрудники управления Следственного комитета России по региону начали проверки по факту нарушений на выборах главы Приморского края. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призналась, что приняла близко к сердцу ситуацию с фальсификациями на выборах губернатора края.