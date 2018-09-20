В ООН обозначили свое участие в переговорах США и КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в эфире телеканала CNN заявил, что организация не намерена вмешиваться в переговорный процесс Соединенных Штатов и Северной Кореи.

По мнению главы ООН, инициативы от третьей стороны могут помешать переговорному процессу. При этом он отметил, что ООН готова сыграть свою роль на основе договоренностей США и КНДР.

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«Что мы не собираемся делать — это вмешиваться в переговоры или выступать с параллельными инициативами», — сказал Гутерреш.

Генсек ООН подчеркнул, что переговоры американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына являются «очень важными».

Ранее Трамп анонсировал скорую встречу с Ким Чен Ыном.