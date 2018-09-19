Памфилова приняла ситуацию с выборами в Приморье близко к сердцу

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова призналась, что приняла ситуацию с фальсификациями на выборах губернатора Приморья близко к сердцу. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Памфиловой, несмотря на огорчение, ей не было трудно принять решение о рекомендации отменить результаты выборов главы Приморского края.

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«Не само решение было тяжелым. Я близко к сердцу приняла эту ситуацию», — пояснила Памфилова.

Она добавила, что перед ней при назначении на должность главы Центризбиркома ставили четкую цель — обеспечить «очищение всей избирательной системы» и постараться возродить доверие к выборному процессу.

«Сил за это время положено много, чтобы действительно происходили качественные изменения», — отметила Памфилова.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК расплакалась во время обсуждения результатов выборов в Приморье.