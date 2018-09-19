Украина намерена выслать консула Венгрии за выдачу паспортов украинцам

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении выслать из страны консула Венгрии за выдачу украинцам венгерских паспортов. Об этом министр заявил в видео, опубликованном в его твиттере.

Ранее украинские СМИ сообщили, что венгерское консульство в городе Берегово Закарпатской области начало выдавать проживающим в регионе украинцам венгерские паспорта при условии не осведомлять об этом украинские власти.

Реклама

«Это видео с выдачей венгерских паспортов в венгерском консульстве — мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших венгерских коллег. Но это уже доказательство, на это доказательство молчать нельзя — нужно реагировать, — сказал Климкин.

Он также отметил, что венгерскому консулу придется покинуть пределы Украины, подчеркнув, что дипломат играет не решающую роль.

«Как мы отреагируем, я понимаю — этот консул поедет куда-то в Будапешт, в другой венгерский город, но он, на самом деле, винтик в этой всей дипломатической конструкции», — добавил Климкин.

Ранее стало, что Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина-НАТО» из-за закона о языках.