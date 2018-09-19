Трамп анонсировал скорую встречу с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время проведет новую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости» со ссылкой на расшифровку пресс-службы Белого Дома.

Как отмечается, таким образом Трамп ответил на вопрос журналистов о том, намерен ли он в ближайшем будущем встречаться с Ким Чен Ыном.

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«Мы будем», — ответил Трамп.

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре, по итогам саммита Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Вскоре было опубликовано фото документа.

Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын согласились приехать в КНДР и США.