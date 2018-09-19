Владимир Кожин назначен членом Совфеда от Москвы

Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал указ о назначении члена Совета Федерации России от Москвы. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале московского мэра.

Согласно указу Собянина, членом российского Совфеда от Москвы станет Владимир Кожин.

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«В соответствии с федеральным законом… наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России — представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы Кожина Владимира Игоревича на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.

С 2014 года Кожин занимает должность руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что Собянин назначил новое правительство Москвы.