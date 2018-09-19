Онищенко предложил львовским депутатам запретить думать на русском

Первый зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко предложил львовским депутатам запретить гражданам думать на русском языке, передает РИА «Новости».

«Вместо того чтобы заниматься экономикой, созданием условий для работы и жизни людей, они изгаляются. Я посоветую им еще запретить думать на русском, потому что такая опасность же существует», — сказал он.

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Онищенко отметил, что цель подобных запретов состоит в том, чтобы «отрабатывать свою пайку перед спецслужбами и Госдепом».

Львовский областной совет принял решение ввести мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта».

Отмечается, что данное решение было принято с целью «избежания эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни», а также «преодоления последствий длительной языковой русификации».