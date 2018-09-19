Клинтон рассказала, как Трамп может «зачистить» Белый дом

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон рассказала в интервью американскому телеканалу MSNBC о своих опасениях из-за того, что президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов может «зачистить» Белый дом. Такая ситуация может произойти в случае, если демократы не получат большинство в палате представителей или сенате, добавила Клинтон.

По словам Клинтон, Трамп может после ноябрьских выборов «массово уволить людей», работающих на него в Белом доме и администрации президента. В частности, такие опасения появились после публикации статьи в газете The New York Times от лица анонимного высокопоставленного сотрудника администрации Трампа о «тихом сопротивлении» президенту среди его персонала. По словам Клинтон, эта ситуация увеличивает вероятность того, что Трамп захочет освободиться от сотрудников, которых он подозревает в работе против него.

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После выборов в ноябре Трамп будет «еще более неконтролируемым и неподотчетным», беспокоится Клинтон.

В ноябре на территории Соединенных Штатов пройдут промежуточные выборы в конгресс США.

Ранее сообщалось, что Хиллари Клинтон в колонке Atlantic рассказала о кризисе демократии в США из-за Трампа.