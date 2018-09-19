Песков: врио губернатора Приморья остается Тарасенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Андрей Тарасенко остается временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что исполняющий обязанности назначается указом президента. В настоящий момент им является Тарасенко. Если будут какие-то иные решения, или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете», — сказал Песков.

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Сам Тарасенко ранее заявил о намерении участвовать в выборах главы Приморья.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в ходе выборов губернатора в Приморье были зафиксированы подкуп избирателей, вбросы бюллетеней и принуждения к голосованию.