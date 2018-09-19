Тарасенко заявил о намерении участвовать в выборах главы Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что планирует принять участие в новых выборах губернатора, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил во время митинга после рекомендации Центральной избирательной комиссии отменить результаты прошедших выборов.

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Он заявил собравшимся о том, что считает необходимым принять участие в третьем туре.

Его конкурент, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, выступил против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморья

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в ходе выборов губернатора в Приморье были зафиксированы подкуп избирателей, вбросы бюллетеней и принуждения к голосованию.