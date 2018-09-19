Тарасенко отказался участвовать в новых выборах губернатора Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко отказался участвовать в новых выборах главы региона. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уже не буду участвовать в выборах», — сказал Тарасенко.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК рекомендовал избирательной комиссии Приморья признать губернаторские выборы недействительными.

Также ранее сообщалось, что штаб Андрея Тарасенко передал комиссии ЦИК все документы, необходимые для проверки возможных нарушений на выборах главы Приморья. Всего было зафиксировано более 60 жалоб.