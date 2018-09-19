На Украине вступил в силу указ о разрыве договора о дружбе с Россией

На Украине вступил в силу указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, передает РИА «Новости».

Документ был опубликован в официальном издании «Урядовый курьер» и вступает в силу со дня публикации.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в одностороннем порядке прекратил действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией от 1997 года.

В департаменте информации и печати Министерства иностранных дел России заявили, что украинское руководство в «антироссийском угаре» наносит «колоссальный» урон национальным интересам Украины.