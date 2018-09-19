Трамп назвал разоблачение ФБР своим главным достижением президентства

Президент США Дональд Трамп объявил о планах рассекретить документы, относящиеся к делу о «российском вмешательстве» в американские выборы президента 2016 года, которые, по его словам, раскроют «действительно плохие вещи», происходящие в ФБР, сообщило агентство Associated Press.

Решение о рассекречивании документов, которое принималось Трампом во время возрастающего возмущения президентом из-за расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, может повлечь за собой раскрытие деликатных источников и методов и повлиять на закон о конфиденциальности данных, рассказали эксперты AP.

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Приказ о рассекречивании документов, которые коснутся ФБР, вероятно, еще больше отдалят Трампа и разведывательные ведомства друг от друга. Помимо этого, вызывает опасения и то, что Трамп рассекречивает информацию для своей собственной политической выгоды, говорится в материале.

Как отмечает AP, минюст США уже начал выполнять приказ, однако неясно, когда именно документы по «российскому делу» будут обнародованы.

Американский телеканал NBC News рассказал, что в разведывательном сообществе

надеются, что им дадут доступ к пересмотру документов. Согласно информации бывших и нынешних американских чиновников, должностные лица из ФБР, министерства юстиции и нацразведки надеются, что Белый дом позволит им пересмотреть документы перед рассекречиванием и оценить возможный ущерб, прежде чем их обяжут обнародовать информацию.

Бывшие высокопоставленные чиновники разведки уверены, что рассекречивание документов нанесет «огромный ущерб», сообщает NBC.

Американский лидер Дональд Трамп в эксклюзивном интервью Hill.TV заявил, что разоблачение ФБР может стать главным достижением его президентства. Как передает издание Hill, в интервью он сообщил, что решил рассекретить документы, чтобы показать общественности, что ФБР начало свое расследование с обмана, и что разоблачение данного ведомства может стать одним из «достижений» его правления.