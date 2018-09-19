Российский посол обвинил США в попытках «создать атмосферу ужаса» вокруг КНДР

Чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что Соединенные Штаты пытаются создать атмосферу ужаса вокруг Северной Кореи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я вижу две причины этих обвинений. Первая — создать вокруг Северной Кореи атмосферу ужаса. Запугать всех, и в том числе российские компании, с тем, чтобы они отказывались от сотрудничества с КНДР даже по тем направлениям, которые резолюциями не запрещены. Это первая цель, по-моему», — сказал Мацегора.

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Он также отметил, что Вашингтон пытается надавить на Москву «по всем вопросам без исключения», в том числе в связи с ситуацией на Корейском полуострове. Он отметил, что обвинения постпреда США при ООН Никки Хейли в адрес России были безосновательны и не подкреплены конкретными доказательствами.

Ранее сообщалось, что Россия в ООН призвала ослабить санкции против КНДР.