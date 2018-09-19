Трамп оценил итоги переговоров корейских лидеров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с воодушевлением воспринял итоги встречи корейских лидеров Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Об этом глава государства написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, лидер КНДР согласился на проведение ядерных инспекций, а также демонтаж ядерных объектов.

Реклама

«Также Северная и Южная Кореи решили подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032. Очень волнительно!» — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи корейские министры обороны подписали соглашение в военной области, при этом также присутствовали лидеры стран.