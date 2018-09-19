Трамп назвал действия России агрессивными

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал действия российском стороны агрессивными. Об этом он сказал во время пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой, передает RT.

Отмечается, что американского лидера спросили, представляет ли Россия угрозу для Восточной Европы.

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«Я думаю, что это очень агрессивная ситуация. Россия действует агрессивно», — заявил Трамп.

Он добавил, что Россия уважает силу и решимость, как и другие страны. При этом президент США обратил внимание на то, что американская сторона укрепила собственные вооруженные силы, и Россия относится к этому с уважением.

Ранее Трамп внес ясность о санкциях США против «Северного потока — 2».