Военный прокурор предложил проверить психику кандидатов в президенты Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос посчитал, что врачам стоило бы проверить психическое здоровье «большинства» кандидатов в президенты страны. Свое мнение он выразил в интервью изданию «Обозреватель».

Матиос признал, что он «теряется» от количества кандидатов в президенты страны.

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«Большинству из них надо проверить психическое здоровье, потому что хотеть быть и мочь — это две большие разницы», — заявил Матиос.

Также он рассказал, что в данный момент люди живут в «век абсурда» и «во время фантасмагории». В этой ситуации, посчитал Матиос, «главное не потерять себя как человека».

Ранее в Раде призвали снять неприкосновенность с депутатов «Оппозиционного блока».